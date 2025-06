Il Mattino- Anguissa e Lobotka, la storia può cambiare: permanenza in rialzo

Sembravano destinati a proseguire la propria carriera altrove. E, invece, Franck Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka, i due centrocampisti dei due Scudetti firmati Aurelio De Laurentiis, potrebbero continuare a scrivere nuove pagine della storia azzurra. Nonostante tanti rumors ritenessero come conclusa l’avventura a Napoli dell’ex Fulham e Celta Vigo, nelle ultime ore sarebbero in rialzo le quote di una loro permanenza. A darne conferma è l’edizione odierna de “Il Mattino”. Di seguito un estratto dell’articolo oggi in edicola.

Factory della Comunicazione

“Il gran rifiuto non era quotato a poco, visto che davvero tra Anguissa e il Napoli sembrava una storia ai titoli di coda. E invece, dopo lo scudetto, il centrocampista ha cambiato idea: ha avvertito i suoi agenti che non c’è tutta questa fretta di andare a colloquio con il direttore sportivo Manna, che il contratto c’è ed è stato rinnovato dal club azzurro con una Pec automatica (spedita tra febbraio e marzo) e c’è ancora tanto tempo per un ritocco dell’ingaggio. Che De Laurentiis vuole concedergli.

Insomma, voglia di Napoli. E non solo per lui: anche gli agenti di Lobotka, dopo che lo slovacco qualche tentennamento lo aveva mostrato, forse perché tra i più stressati da un anno di lavori forzati al servizio di Conte, hanno tirato il freno a mano e hanno cancellato i biglietti aerei direzione Italia. No, anche lui non deve ancora comunicare nulla al club che lo ha trasformato in uno dei registi più apprezzati d’Europa. D’altronde, lasciare Napoli per dove? Visto che il Barcellona lo aveva sommerso di complimenti ma non ha mai dato grandi impulsi alla trattativa considerando le difficoltà finanziarie del club che ha avuto il mercato bloccato”.