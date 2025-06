Conte “critica” l’United sull’impiego di McTominay in Premier

Antonio Conte ha riaperto il sipario sulla stagione da scudetto, parlando di due uomini fondamentali nella conquista del tricolore.

Uno su tutti, McTominay, MVP della Serie A. «Lo conoscevo benissimo, è cresciuto in Premier con il Manchester United – ha raccontato nella seconda parte di Buffa Talks, in onda su Sky Sport – Lo vedevo sempre impattante quando giocava, ma non veniva utilizzato in modo determinante, no n era quasi mai titolare. Ne avevamo parlato con Manna, ma non pensavo potesse arrivare . Invece è arrivato, è stato davvero bravo».