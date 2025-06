CDS- Milinkovic-Savic, obiettivo, ma non priorità

Il Napoli non vuole lasciare nulla al caso in vista della prossima stagione. Il club azzurro, infatti, vuole approcciare all’annata sportiva 2025-2026 preparandola nei singoli dettagli. Proprio per questo motivo Manna è sulle tracce di un vice Meret con caratteristiche da “primo” portiere. Il nome caldo nelle ultime ore è quello di Vanja MIlinkovic- Savic che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, rappresenta si un obiettivo, ma non una priorità, al momento.

Factory della Comunicazione

“Piace Vanja Milinkovic-Savic, anni 28, del Torino, ma a oggi non rappresenta una priorità. Il Napoli riflette su altre opzioni, ci sono in gioco altri nomi, altri profili. Anche più giovani. Ma questi sono i giorni dei dialoghi e così giovedì i due club si sono confrontati. Si è discusso anche di Ngonge, che piace al Toro, dove ritroverebbe Baroni che lo ha allenato all’Hellas. Il numero uno granata ha una clausola da diciannove milioni per l’Italia (per l’estero è più alta) ma il Napoli ha già informato il Torino che, nel caso, non intenderà coprirla. Le riflessioni, però, al momento conducono altrove. Il Napoli non ha fretta di chiudere per un altro portiere e si prenderà del tempo, quello necessario, per capire come agire”.