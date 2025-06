CDS- Il Napoli rinnova la fiducia a Meret e cerca un vice di lusso

Dopo una Coppa Italia e due Scudetti, sarà ancora Alex Meret il guardiano della porta del Napoli. Il classe 1997, infatti, è ad un passo dal prolungare il contratto che lo lega al Napoli. Trovata l’intesa per proseguire insieme fino al 2027. Oltre, però, al rinnovo del portiere friulano, la società di Aurelio De Laurentiis è a caccia di un secondo portiere importante. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

“Idee chiare per la porta. La priorità era blindare Alex Meret, in scadenza a fine giugno, e l’obiettivo è stato ormai raggiunto. Già nelle scorse settimane c’era stata la stretta di mano per il rinnovo di contratto. Ora non resta che annunciarlo ufficialmente. Accadrà presto. Non ci sono mai stati dubbi: la volontà di entrambi era di proseguire insieme. Sarà rinnovo biennale. Nuova scadenza, 2027. Meret, dunque, continuerà a difendere la porta del Napoli dopo aver vinto due scudetti da protagonista con interventi decisivi. Ha meritato sul campo la conferma. Sarà l’ottava stagione in azzurro. È arrivato nel 2018 dall’Udinese. Aveva 21 anni. Ha legato il suo nome al Napoli. Ha sofferto per qualche critica dei tifosi, ma da parte del club ha sempre avvertito fiducia. Anche in sede di trattative per il rinnovo. Avanti con Meret, dunque, ma con l’arrivo di un nuovo collega. Con Caprile che verrà riscattato dal Cagliari e Scuffet che tornerà in Sardegna dopo la fine del prestito, il Napoli è al lavoro per un nuovo portiere. Si cerca un profilo di spessore per aumentare la competitività tra i pali”.