Capitolo Osimhen: si aspetta per sbloccare la nuova punta centrale

Capitolo Osimhen, come da un po’a questa parte. Operazione impossibile in Serie A, clausola da 75 milioni valida solo per l’estero, Galatasaray che continua a sognare. Intanto, come sottolinea il CdS: “La destinazione più concreta resta l’Arabia Saudita: l’Al Hilal aveva provato a prenderlo già durante la finestra di mercato aperta ai club impegnati nel Mondiale per Club, ma Osi ha detto no. Ha rifiutato 40 milioni a stagione per godersi con serenità le vacanze in Nigeria. Solo dopo, si riparlerà di tutto: i sauditi sono pronti a tornare alla carica, il Napoli aspetta di sbloccare la situazione per intervenire su un nuovo attaccante centrale. La priorità, lo sanno tutti, si chiama Darwin Nuñez (25). Manna ha parlato con il suo entourage, il giocatore ha aperto, anche se il Liverpool preferirebbe monetizzare subito con una cessione in Arabia. Ma l’uruguaiano vuole restare in Europa, in Spagna o magari proprio in Serie A. Ed è per questo che l’azzurro resta una meta gradita. In secondo piano, ma sempre vivo, il nome di Lorenzo Lucca, già d’accordo con il Napoli: l’intesa con l’Udinese non è ancora definitiva, ma ci si lavora. Il classe 2000 rappresenta l’opzione giovane, meno dispendiosa. Se poi dovesse partire Raspadori, ma le richieste al momento mancano, allora gli attaccanti in arrivo potrebbero diventare due.”

