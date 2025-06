Negri: “Ndoye sarebbe un gran colpo, che coppia con De Bruyne! Su Nunez e Lucca…”

“Ndoye è il profilo perfetto per il Napoli, sarebbe un gran colpo. Lo immagino già con Kevin De Bruyne che cambia le dinamiche di gioco, con la sua visione e con i suoi assist. Ndoye – ha detto l’ex attaccante di Perugia, Bologna e Rangers a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – può fare ancor meglio di quanto ci abbia abituato finora. Potrà ancor crescere con Conte che tira fuori il meglio da tutti i suoi giocatori. Inoltre può offrire soluzioni alternative in avanti e possibilità che il Napoli l’anno scorso non aveva. L’ala del Bologna costringe spesso gli avversari al fallo e al raddoppio continuo. Le basi si costruiscono dalla difesa, Inoltre la Champions League alzerà l’asticella. Quella azzurra è ottima ma servirà sicuramente un centrale che possa entrare velocemente nelle strategie di Conte.

Tra Nunez e Lucca credo che si caschi bene in entrambi casi. Lucca mi piace molto, è italiano, ha ampi margini di miglioramento e con De Bruyne potrà migliorare ulteriormente perché potrà sfruttare la bravura del belga nei cross tagliati e tra difesa e portiere avversario. Si cercherà un attaccante alternativo a Lukaku, ma che sia anche il futuro del Napoli: Lucca in tal senso sarebbe perfetto in quanto è intelligente, ed entrerà senza dubbio in punta di piedi nelle dinamiche del Napoli, mettendosi a disposizione dei compagni. Credo che potrebbe entrare anche più di un’ala li a sinistra, Certo dipende dal budget, ma sarà importante avere le coppie in tutte le zone del campo e soprattutto, tra gli esterni alti, e credo che proprio questo sia stato un input che Conte ha dato. Servono forze fresche per tutte le competizioni”.