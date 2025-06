Giordano: ” De Bruyne acquisto epocale. Meret tecnicamente tra i più forti, ma Milinkovic sarebbe un ottimo colpo”

“Dev’esserci sempre uno scalino tra il primo ed il secondo portiere, per me Meret è tecnicamente tra i più forti in circolazione e per me rappresenta un punto fermo e lo diventa ancor di più con il rinnovo per ulteriori due anni. Le grandi squadre hanno competizione forte nello stesso ruolo, quindi l’operazione che dovrebbe portare Milinkovic-Savic dal Torino al Napoli si iscrive in questo filone.

Faccio fatica a capire le critiche ai nomi che vengono fatti in orbita Napoli, ancor di più dopo l’acquisto di De Bruyne. Bisognerebbe essere ragionevoli e felici di quanto sta succedendo. Due scudetti in due anni solari non li avrei mai immaginati, poi se per alcuni nomi vanno bene, tipo Ndoye e Milinkovic-Savic, mi arrendo.

Sulle fasce non si possono avere tre calciatori che attaccano sempre, alterando gli equilibri. Ndoye sa fare entrambe le fasi e questo dà maggiori certezze. Le scelte di mercato non arrivano per caso, bisogna aspettare e capire come si combinano varie situazioni altrove e mettere insieme i vari tasselli. La strategia del Napoli sul mercato è cambiata, dall’investimento su giocatori di ottime speranze in ottica plusvalenze a calciatori già affermati.