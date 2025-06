Futuro Osimhen – Il Galatasaray ci spera, il vice presidente anche: “Noi, l’offerta migliore”

Il futuro di Victor Osimhen, è ancora un punto interrogativo, ma per ora il club più vicino è il Galatasaray, il cui vicepresidente si dice ottimista in tal senso, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Chi lo aspetta a braccia aperte, intanto, è il Galatasaray. A dirlo è stato chiaramente Abdullah Kavukcu, vicepresidente del club con cui Osi ha recentemente vinto il campionato: «Abbiamo lavorato sul budget. E oggi, grazie alla visione del nostro presidente, possiamo dire che siamo seduti al tavolo. Abbiamo fatto un’offerta migliore di molti club europei. Abbiamo parlato anche con il Napoli. Sarà Victor a decidere». Dalla Premier League per ora tutto tace. C’è chi osserva, chi ha chiesto informazioni, ma nessuno – almeno per il momento – è arrivato a bussare con convinzione alle porte del Napoli e del calciatore. In Turchia invece sì.

Factory della Comunicazione

Il Galatasaray ha fatto la proposta più importante finora vista sul tavolo europeo. Non vuol dire che la spunterà, ma è un segnale. Di ambizione, ma anche di potenziale svolta, visto che i turchi vogliono competere al massimo anche in Champions. Semmai, se andasse in porto l’operazione Osimhen diventerebbe difficile per i turchi dare anche l’assalto ad Hakan Calhanoglu, altro obiettivo di mercato”.