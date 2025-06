Compagnoni, giorn.: “Meret non ha ancora firmato ma è una garanzia”

Il giornalista Maurizio Compagnoni, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Meret non ha ancora firmato ma è una garanzia, anche se a Napoli qualche volta è finito nel mirino delle critiche. Milinkovic Savic è molto migliorato nelle ultime stagioni, in maniera sensibile, però è uno che ogni tanto qualche errore lo fa e non so se questo va bene per una piazza come Napoli… In ogni caso se piace a Conte… Ndoye è sicuramente il rinforzo giusto per l’attacco, è forte, può giocare anche a destra oltre che a sinistra, a me piace molto. Certo, se ci fosse la possibilità di arrivare a Lookman il Napoli prenderebbe un calciatore di categoria superiore. Però se l’atalantino non può essere acquistato con Ndoye sarebbe un buon colpo. Gattuso nuovo Ct non è una soluzione entusiasmante, ma fatico ad accettare tutto questo scetticismo intorno a lui. Ha fatto anche buone cose e ottime stagioni, in giro non vedo alternative migliori, francamente”

