Anna Foa vince la prima edizione del Premio Strega Saggistica

(Adnkronos) – Anna Foa vince con 22 voti su 55 espressi la prima edizione del Premio Strega Saggistica per il libro "Il suicidio di Israele" (Laterza). Il riconoscimento è stato assegnato a Taobuk – Taormina International Book Festival. La serata è stata condotta da Eva Giovannini, nel corso della premiazione oltre ai cinque autori candidati sono intervenuti Antonella Ferrara, presidente e direttore artistico di Taobuk – Taormina International Book Festival, Giovanni Solimine e Stefano Petrocchi, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento, e Salvatore Pulignano, direttore regionale Calabria Sicilia di BPER Banca. Il Comitato scientifico – composto da Carlo Felice Casula, Alfonso Celotto, Antonella Ferrara, Simonetta Fiori, Paolo Giordano, Francesca Mannocchi, Nico Pitrelli, Lucrezia Reichlin, Nino Rizzo Nervo e Giovanni Solimine (presidente) – aveva selezionato, oltre al libro premiato, i seguenti titoli: Alessandro Aresu con "Geopolitica dell’intelligenza artificiale" (Feltrinelli) voti 5; Vittorio Lingiardi con "Corpo, umano" (Einaudi) voti 20; Simone Pieranni con "2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi" (Mondadori) voti 4; Luigi Zoja con "Narrare l’Italia. Dal vertice del mondo al Novecento (Bollati Boringhieri)" voti 4. L'opera vincitrice è stata determinata dal voto dei cinquantacinque componenti della Giuria, composta da personalità di spicco dell’accademia, della ricerca scientifica e del giornalismo d’inchiesta e culturale, inclusi i componenti del Comitato scientifico. Alla premiazione è intervenuta anche Anne Applebaum, vincitrice del Premio Strega Saggistica Internazionale, assegnato dal Comitato promotore. La giornalista e saggista statunitense naturalizzata polacca, già Premio Pulitzer nel 2004, è autrice di Autocrazie. Chi sono i dittatori che vogliono governare il mondo, tradotto da Tullio Cannillo (Mondadori, 2024). Il Premio Strega Saggistica è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e Taobuk – Taormina International Book Festival, in collaborazione con BPER Banca, FUIS-Federazione Unitaria Italiana Scrittori, Gabinetto Vieusseux e Casa dell’Architettura, media partner Rai, sponsor tecnici Feltrinelli Librerie e Sygla. La nuova sezione completa la costellazione dei riconoscimenti assegnati dal Premio Strega con l’obiettivo di valorizzare l’autorialità anche in questo ambito dell’editoria, promuovendo la lettura come strumento di informazione e di riflessione sui grandi temi del nostro tempo. In un’epoca in cui la discussione è sempre più accesa su questioni fondamentali come la sostenibilità ambientale, il rapporto tra cittadini e istituzioni, il ritorno delle guerre come strumento di risoluzione dei conflitti, l’impatto sociale delle nuove tecnologie, per non citarne che alcune, il genere saggistico conferma la sua efficacia nel mantenere il libro al centro del discorso culturale. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione