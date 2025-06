⚽️CdS Campania⚽️ Edizione locale ” OSI, LIBERALO! “. Nuñez aspetta Il tappo deve toglierlo Victor

La clausola da 75 milioni del nigeriano (valida solo all’estero) è la molla che può far scattare le mosse in entrata per l’attacco di Conte

Il nigeriano non si decide: il Gala ha alzato la posta e vuole risposte E l’Al Hilal ritornerà alla carica

Victor ha parlato «Ora c’è il mercato ma io penso alle mie vacanze»

V i ctor Osimhen è l’uomo che può e deve dare la svolta al mercato, ma anche il tappo. Lo sanno tutti, da Conte a Manna, ma soprattutto De Laurentiis. La sua cessione rappresenta il passaggio obbligato per sbloccare la manovra d’attacco: senza l’uscita del nigeriano, non potrà arrivare un’altra prima punta. E allora si aspetta, si ragiona, si osserva. E si incrociano le dita, sperando che la strada per dirsi definitivamente addio sia breve e senza imprevisti.

Osi, intanto, si gode le vacanze e ha parlato al canale youtube DaddyFreeze: « Q uando finisce la stagione inizia il mercato e diverse squadre ti cercano. Ora mi sto concentrando sulle vacanze. M i riguardo i video della la stagione che ho trascorso con il Galatasaray. Guardo i gol che ho segnato. Vedo i miei errori».

Victor ha detto no all’Al Hilal, almeno per ora. Perché non aveva fretta, perché non gli andava di unirsi alla squadra di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club, perché – in fondo – crede di poter ancora aspettare qualcosa di più dall’Europa, dalla sua agognata Premier. Ma i sauditi non mollano: la clausola da 75 milioni di euro (valida solo per l’estero) è nota. E Al Hilal è pronto a pagarla. A breve potrebbe tornare alla carica con una nuova offerta milionaria per il giocatore, che ne ha già rifiutata una da 40 milioni a stagione durante la finestra del mercato di inizio mese aperta appositamente per i club impegnati al Mondiale. Fonte: CdS