Una maxi operazione N&B, sotto le Due Torri la valutano 70 milioni complessivi. Spunta una contropartita

Non è un mistero, per il Bologna, l’interesse del Napoli per Ndoye ma anche per Sam Beukema (26), il primo obiettivo per la difesa. Anche lui in vacanza a Ibiza. De Laurentiis vorrebbe procedere per entrambi, il Bologna non solo fa muro ma spara alto e insiste: apertura per una sola cessione. Italiano non vorrebbe perderli entrambi considerando che in difesa anche Lucumì può partire. Tutto, però, dipenderà dalle proposte. Nel calcio nulla è certo. Al momento la valutazione economica è elevata: per Ndoye, il Bologna chiede 40 milioni. Per il centrale: 25-30. Dunque, una settantina di milioni per entrambi. Tanti, troppi per il Napoli. Si valuta anche l’inserimento di una contropartita che può essere Alessandro Zanoli, rientrato dal prestito al Genoa e gradito a Italiano. Una cosa è certa: dopo l’accordo con Ndoye, il Napoli proverà ad accelerare con il Bologna. Poi resterà alla porta per Beukema. La strada è tracciata. Fonte: CdS

