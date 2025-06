Trotta: “Nunez sarebbe un colpo importante, Napoli e Conte l’ambiente ideale per rilanciarsi”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Juve. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Lorenzo Lucca è all’altezza della maglia del Napoli?

“Lucca quest’anno ha dimostrato di essere un giocatore forte, interessante, con caratteristiche che – secondo me – sono abbastanza universali e adattabili anche a una squadra come il Napoli. Certo, per far parte di un club importante come il Napoli, deve crescere ancora. Però il prezzo è giusto per quello che ha fatto in questa stagione e per la prospettiva che rappresenta. Se il Napoli lo prende, per me è un acquisto azzeccato. Un acquisto in prospettiva, non da rendimento immediato. Poi magari arriva e fa benissimo da subito, ma rispetto ad altri è più una scommessa sul futuro, non una certezza per l’oggi.”

Si parla tanto anche di Darwin Núñez del Liverpool, un attaccante le cui qualità tecniche sono indiscutibili, ma forse dal punto di vista caratteriale non sembra perfettamente in linea con i parametri del Napoli. Che tipo di colpo sarebbe?

“Sarebbe un colpo importante. Però io credo che, con Antonio Conte e una società forte come il Napoli, certi giocatori tendano ad allinearsi per forza di cose. Conte ha una metodologia d’allenamento molto tosta, molto faticosa, e l’ambiente è esigente. Anche quest’anno, non mi pare ci siano stati problemi con i giocatori, quindi penso che per rilanciare un profilo come quello di Núñez – perché le qualità tecniche non si discutono – Napoli e Conte siano l’ambiente perfetto.”

Si parla di 70 milioni di euro per la coppia del Bologna composta da Dan Ndoye e Beukema. Secondo lei, sono cifre congrue? Valgono davvero tanto questi due calciatori?

“Sono due giocatori importanti, e secondo me sì, quella è una cifra giusta. Il mercato ormai è questo.

Se poi a questi due aggiungiamo anche Lucca, che potrebbe arrivare al Napoli, allora non voglio dire nulla… ma significherebbe che il Napoli diventerebbe davvero una squadra stellare. Con Conte in panchina, con tutto quello che ha fatto nella sua carriera, portare quel tipo di progetto a Napoli vorrebbe dire costruire una realtà davvero incredibile.”