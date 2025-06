Roma, Massara è il nuovo direttore sportivo: “Bentornato Frederic”

(Adnkronos) –

Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo della Roma. Lo ha comunicato il club giallorosso con una nota ufficiale: "L’As Roma – si legge – è lieta di annunciare la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club. Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica. Il Club guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, convinto che la leadership di Frederic contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso. Bentornato a Roma!". Per l'ex ds di Milan e Rennes si tratta di un ritorno in giallorosso. Massara ha già lavorato sia come collaboratore del ds Walter Sabatini sia come suo sostituto dal 6 ottobre 2016 fino all'1 settembre 2017 e come segretario generale e ds, in sostituzione di Monchi, per un anno dal 2018. —[email protected] (Web Info)

