“Il Napoli ha tante ambizioni e Conte può togliersi soddisfazioni! Ecco chi vedrei bene in azzurro”

Michele Padovano, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del mercato degli azzurri, alle prese con diverse trattative.

“Il Napoli ha una squadra forte, e farà una squadra ancor più competitiva. Prenderà ad esempio un’alternativa a Lukaku che non è più il calciatore di tre anni fa. In tal senso mi piace molto Lucca, lo conosco fin dal settore giovanile del Torino. Manna sa fare benissimo il suo lavoro, ricordiamo che quando arrivarono McTominay e Gilmour, li conoscevano solo gli addetti ai lavori e sappiamo che tipo di giocatori sono. Mi fido molto del team mercato del Napoli, che ha come obiettivo principale quello di confermarsi in Champions League in maniera importante. La conferma di Conte non mi ha sorpreso: sappiamo benissimo, perché lo aveva ripetuto molte volte, che avrebbe dovuto vedersi con De Laurentiis per fare il punto della situazione e intelligentemente hanno trovato la quadra. Il Napoli ha un tesoretto importante e tanta ambizione e Conte sa benissimo che ora il Napoli può dare grandi soddisfazioni. I nomi che ruotano in orbita Napoli non sono scommesse, ma sono calciatori molto interessanti: mi piacciono molto Lookman e Ndoye che sono davvero fortissimi, si tratta di giocatori che saltano l’uomo di cui Conte ha bisogno nel ruolo di esterno alto così come ha bisogno di giocatori che facciano gol. Il Napoli opererà anche in difesa con due nuovi arrivi: in questo reparto l’infortunio di Buongiorno nel campionato appena conclusosi si è fatto sentire anche se è stato sostituito molto bene”.