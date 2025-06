Ecco dove sono in vacanza i calciatori azzurri

Factory della Comunicazione

Si spengono le luci della ribalta. Mandato in archivio da più di due settimane il campionato di Serie A, è finalmente giunto il tempo delle meritate vacanze per i calciatori del Napoli. Il quarto tricolore è ormai certezza, ma c’è già grande attesa per la prima adunata agli ordini di Antonio Conte e del primo ritiro di Dimaro che inizierà da metà luglio. Nel frattempo andiamo però alla scoperta delle mete scelte dai campioni d’Italia in carica per rigenerare le batterie in vista della prossima stagione. Il tutto a disposizione sui social. Dalle bianche spiagge dei Caraibi alle più suggestive location mediorientali, con famiglia e senza, ecco dove alcuni degli azzurri stanno trascorrendo le proprie ferie.

Vacanze americane per Rrhamani

Meritato relax oltreoceano per Amir Rrahmani. Il baluardo della miglior difesa europea della passata stagione ha deciso di dividersi fra città e mare. Prima infatti l’immancabile giro turistico per le chilometriche strade di New York, la “Grande Mela” degli Stati Uniti, dove si è recato assieme ad alcuni dei suoi amici più cari, poi la vacanza balneare alle Bahamas. Qui è stato immortalato in alcuni scatti social sulla famosa Rose Island, celebre per essere stata la location di alcuni film di James Bond, oltre che per le bellissime e bianchissime spiagge.

Relax italiano per Contini

Aspettando di comprendere le gerarchie e di sciogliere il dilemma dei futuri portieri azzurri, Nikita Contini ha deciso di non allontanarsi troppo da casa propria per spendere il proprio tempo libero. La sua presenza, come nello spogliatoio, si fa sentire anche sui social, dove l’estremo difensore si è mostrato sorridente in compagnia di alcuni cari in quel di Gaeta. Un’estate dunque all’insegna della scoperta delle bellezze del nostro Paese.

Vacanze in “famiglia allargata” per Spinazzola e Politano

Tutti insieme appassionatamente, verrebbe da dire, per Matteo Politano e Leonardo Spinazzola con le rispettive consorti e famiglie. Molto legati anche durante la loro avventura partenopea, i due hanno scelto come tappa per rilassarsi il Medio Oriente, optando in particolare per Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Diverse le immagini circolate sui social in cui figurano con indosso il tradizionale emiratino, la kandura, quello di solito utilizzato dagli sceicchi negli eventi più importanti. Il tutto prima del ritorno in Italia, dove hanno proseguito le proprie vacanze, girovagando per il Golfo di Napoli e dintorni. L’ultimo avvistamento quest’oggi in barca al largo di Procida.

Tappa spagnola per capitan Di Lorenzo

Giorni felici anche per capitan Di Lorenzo, che ha optato invece per l’Europa e la Spagna. Dov’è di preciso? Ovviamente nella fantastica e frequentatissima isola di Ibiza, meta estiva fissa di quasi tutti i principali sportivi del mondo. Compagnia anche in tal caso piuttosto allargata per il numero 22, che ha condiviso i propri momenti di libertà con l’amico di nazionale e attuale giocatore della Roma Cristante. I due sono stati beccati in un noto locale della movida assieme anche a Beppe Riso, agente tra gli altri di Alessandro Buongiorno, e al difensore del Como Edoardo Goldaniga.

Juan Jesus sceglie la Puglia

Prove generali di matrimonio invece in casa Juan Jesus. In attesa del lieto evento, il centrale brasiliano e la sua futura consorte Fabiana Cervelli hanno speso le proprie giornate di ferie e relax in Puglia a Borgo Egnazia, nel brindisino. Curiosità: anche in questo caso era presente il centrocampista giallorosso Cristante, coinvolto per l’occasione prima della partenza alla volta della Spagna, con cui si è divertito scatenandosi sulle note dei frenetici e tipici balli salentini.

Antonio Conte si gode il ritorno a casa Ritorno a casa invece per Antonio Conte. L’allenatore del Napoli, da sempre innamorato della propria terra e delle proprie origini, ha deciso di ricaricare le pile nel suo Salento dopo la vittoria dello scudetto. In particolare è stato avvistato a Porto Cesareo, precisamente al lido Tabù, di proprietà di un suo amico. Come sempre disponibile verso i fan, l’ex Ct della Nazionale ha concesso vari selfie e autografi, non sottraendosi alla grande ondata d’affetto riservatagli.

Vacanze spagnole anche per Pasquale Mazzocchi?

Tra i più attivi sui social c’è di certo Pasquale Mazzocchi. Coronato il sogno di diventare campione d’Italia con la propria squadra del cuore, il terzino azzurro si è concesso una breve vacanza tra il Bel Paese e la Spagna per staccare meritatamente la spina. L’indizio ci viene direttamente da sua moglie Tonia, autrice di uno scatto qualche giorno fa direttamente dalla cristallina spiaggia di Malaga. Con lei anche la figlioletta Clarissa.

Billy Gilmour si rilassa in barca col fratello

Prima estate da calciatore del Napoli per Billy Gilmour. Meta top secret in Italia quella preferita dal regista azzurro ex Brighton, ormai ambientatosi del tutto nella sua nuova avventura all’ombra del Vesuvio. Per lui parla lo scatto social che lo ritrae in barca assieme al fratellino. Una forte sinergia che potrebbe giocare un ruolo decisivo fuori dal campo anche in vista del futuro.

Anche McTominay preferisce l’Italia? Dopo aver lasciato anzitempo gli impegni della nazionale scozzese a causa di un leggero infortunio, sono iniziate le ferie anche per Scott McTominay. L’occasione giusta per rimettersi completamente in sesto e per recuperare dalle fatiche della scorsa annata. Dove si trova però nello specifico l’MVP della scorsa Serie A? La risposta potrebbe celarsi sui social della compagna Cam Reading. La bellissima modella ha infatti partecipato negli scorsi giorni ad un evento in Puglia. Non è da escludere quindi che Scott abbia deciso di raggiungerla lì, prima di fare tappa altrove.

David Neres novello sposo in Brasile «Mr & Mrs» e allegata pure l’emoticon di un anello nuziale. E’ così che David Neres ha annunciato con un post su Instagram la sua unione in matrimonio con la compagna Wira Kinona. La cerimonia si è svolta in Brasile, la patria d’origine dell’esterno azzurro, prima del consueto viaggio di nozze che li vedrà protagonisti nelle prossime settimane. E ovviamente scopriremo dove decideranno di proseguire la propria luna di miele.

