Il Napoli esce allo scoperto. È lui il primo obiettivo sulle corsie d’attacco, è lui la priorità sul mercato. Un’operazione portata avanti con il chiaro obiettivo di concluderla quanto prima. Attesa per la fumata bianca. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, lavora per regalare l’esterno a Conte già per il ritiro di Dimaro Folgarida. Un giocatore gradito per cui l’allenatore aveva già speso, nel corso degli incontri con la dirigenza, parole d’elogio. Ora i fatti, la strategia, le tempistiche. Un passo alla volta.Conferma ulteriore della volontà del club di procedere in modo rapido. Ieri le parti hanno continuato a mantenere vivi i contatti. Ce ne saranno altri anche in giornata. L’accordo contrattuale è vicino. Si è parlato di cifre, durata, prospettive tecniche. Di futuro, insomma. Ndoye, 24 anni, vuole giocare nel Napoli. È affascinato dal progetto tecnico e lusingato dalla stima di Conte. Non forzerà con il Bologna per l’addio, si augura che i due club possano trovare l’accordo quanto prima. Resta in attesa di novità, intanto si gode le vacanze. A Ibiza ha anche incrociato diversi giocatori del Napoli come Di Lorenzo e Gilmour. Al momento tra le due società manca ancora l’intesa. Si lavora per ridurre la distanza.