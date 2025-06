Attacco azzurro: prima le punte, poi si passa agli esterni

I cambiamenti in attacco dovrebbero essere i più numerosi. Solo Lukaku, Politano e Neres, al momento, sono sicuri della permanenza in azzurro. Diverse le trattative del Napoli per il reparto avanzato. Scrive il CdS: “Darwin Nuñez (25) è ancora in cima alla lista dei desideri di Conte: la prima scelta per il ruolo di centravanti. Un profilo con curriculum e esperienza internazionale. La trattativa, però, è complessa, sia per la richiesta del Liverpool che per l’ingaggio percepito dall’attaccante uruguaiano, in uscita dai Reds.

Resta aperta la pista che porta a Lorenzo Lucca (24): il gigante italiano ha già trovato l’intesa con il Napoli, mentre è in fase avanzata anche il dialogo con l’Udinese. Sarebbe il vice-Lukaku, giovane, fisico, e senza troppe pretese di scalzare subito l’icona belga. E poi c’è la questione esterni, affatto secondaria. Ma prima ancora, serve un altro numero 9 pronto per la Serie A: un profilo come Darwin o Lucca è una richiesta precisa di Conte, pienamente condivisa da tutta la dirigenza, De Laurentiis in primis. C’è uno scudetto da difendere, e altre tre competizioni, Champions inclusa, da onorare al massimo”