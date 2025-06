Anche Hamsik e il napoletano Pisacane a lezione da Allegri

Una lezione con “alunni” speciali: prima di tutto il suo storico vice Marco Landucci, con il quale tra una manciata di giorni inizierà la seconda avventura al Milan, e poi il tecnico del Como, Cesc Fabregas, e quello del Cagliari, Fabio Pisacane oltre a un certo Marek Hamsik, che tante volte ha sfidato quando indossava la maglia del Napoli, all’allenatore dell’Empoli, Guido Pagliuca, e al presidente dei tecnici italiani, Renzo Ulivieri. Massimiliano Allegri stamani per due ore ha fatto lezione nell’aula di Coverciano nelle vesti di docente al corso Uefa Pro. Look informale (giacca ma senza cravatta), ha spiegato il suo calcio e raccontato alcune delle esperienze di una carriera che lo ha portato a vincere sei scudetti, alcune coppe e a sfiorare due volte la Champions, persa in finale contro Barcellona e Real Madrid.

Factory della Comunicazione

PROFESSOR MAX

“Non sono venuto a insegnare qualcosa – ha detto Allegri – , ma a raccontarvi le mie esperienze professionali. Bisogna essere bravi a far esprimere i giocatori al meglio delle loro possibilità”. E poi via con gli esempi e gli aneddoti. Ci sono state anche delle domande alle quali Max ha risposto approfondendo concetti e non facendo mancare le sue battute… in livornese. Allegri è uno degli allenatori più premiati dal Settore Tecnico, con le sue cinque ‘Panchine’ (quattro d’oro, di cui tre con la Juventus e una col Cagliari, e una d’oro di Serie C da mister del Sassuolo).

BIMBI UCRAINI

A Coverciano stamani c’erano anche venti ragazzi e ragazze ucraine in viaggio in Italia che hanno incontrato la nazionale femminile. Provenienti dalla martoriata regione di Kharkiv e reduci da oltre tre anni nei bunker a causa della guerra, sono nel nostro Paese grazie alla missione di solidarietà organizzata dall’associazione “La Memoria Viva”. Con loro la giornalista Claudia Conte, impegnata in attività a sostegno del popolo ucraino.