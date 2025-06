Sesa: “Ndoye è un calciatore pronto per il Napoli”

David Sesa, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live del Napoli e dell’obiettivo di mercato azzuro Dan Ndoye.

Ecco le sue parole:

“Il Napoli è interessato a Ndoye e farebbe bene a puntare su di lui: si tratta di un giocatore che ha dimostrato in Italia tutto il suo valore, non è un’incognita e non è poco per il Napoli. Ndoye ha fatto molto bene al Bologna, ha segnato diversi gol al di là di quello decisivo in coppa Italia. Ha doti, può ancora migliorare per me, però è anche vero che la piazza di Napoli non è quella di Bologna, c’è maggiore pressione, la squadra è reduce dalla vittoria dello scudetto. Abbiamo visto quello che è successo ad Okafor, che ha avuto pochissimo spazio… In ogni caso è un calciatore pronto per il Napoli. Anche Lucca è interessante, ha fisicità, è giovane, ha fame, ha già fatto la serie A con l’Udinese, può essere un calciatore di prospettiva. Il Napoli giocherà tante partite e ha bisogno di un organico importante, con calciatori già pronti e giovani di prospettiva. Se il Napoli vuole competere con le altre realtà importanti europee deve investire, come penso voglia fare”.