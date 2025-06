Nuñez in vacanza aspetta di sapere. L’uruguaiano ha nel bagaglio quello che serve a Conte

C i sono storie che devono finire. A un certo punto, si cerca una strada diversa, magari più stimolante, più adatta. Appetibile, intrigante. Magari tinta d’azzurro e con un tricolore cucito sul petto. Una strada già battuta da tanti, l’ultimo in ordine di tempo Kevin De Bruyne, arrivato a fine contratto con il Manchester City di Pep Guardiola. Uno che Momo Salah avrebbe voluto volentieri al Liverpool («per lui c’è sempre posto» disse), e che dalla prossima stagione potrebbe servire i suoi assist non più solo per l’amico Lukaku, ma anche a un nuovo compagno di reparto: Darwin Nuñez.

