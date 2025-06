Napoli su Sancho: trattative in corso per un possibile trasferimento

Secondo Il Mattino, Jadon Sancho, dopo un’esperienza poco brillante al Chelsea, tornerà al Manchester United, dove però non sembra rientrare nei piani dell’allenatore Amorim. Nonostante un investimento importante fatto qualche anno fa, quando i Red Devils lo acquistarono dal Borussia Dortmund per 85 milioni, il calciatore non è mai riuscito a imporsi completamente in Premier League. Per questo motivo, il club inglese è disposto a cederlo, anche se non vuole svenderlo: chiede circa 25 milioni, mentre l’ingaggio di Sancho, vicino ai 18 milioni, rappresenta un ostacolo per molte squadre. In questo contesto, il Napoli si sta facendo avanti come possibile destinazione. L’accordo non è semplice, soprattutto per via dell’ingaggio alto, ma le trattative sono aperte da tempo e proseguono. De Laurentiis è disposto a un aumento del monte ingaggi, ma sempre entro limiti sostenibili per il club. Insomma, l’affare potrebbe concretizzarsi, anche se non in tempi brevi, e si cerca una formula che possa soddisfare sia il Manchester United che il Napoli.

Factory della Comunicazione