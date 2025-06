Mercato Napoli, i possibili colpi e le alternative

L’eventuale risoluzione del caso Osimhen regalerebbe maggiore tranquillità agli azzurri prima o dopo il 30 giugno. Con 75 milioni in tasca il mercato può essere anche un tranello, però.

La questione esterni attrae: serve un colpo importante per garantire a Conte l’accesso a quel 4-3-3 che è ancora punto di partenza della prossima stagione. Il Napoli non ha perso di vista Ndoye, ma può anche aspettare in questo caso. Cercherà di capire in questa settimana, invece, quale sarà il futuro di Beukema. Per non farsi prendere in contropiede.

Al netto del futuro di Rrahmani, come scrive Il Mattino, a Conte serve un altro centrale in mezzo alla difesa. L’alternativa al centrale potrebbe essere Chalobah, altro calciatore nato e cresciuto in Premier League. E che farebbe al caso di Conte per la doppia disposizione della difesa.

Ci sono poi le sirene turche per Romelu Lukaku. Ma per ora non danno fastidio. Resta lì anche la carta Musah, che ha subìto una poderosa frenata nei giorni scorsi.