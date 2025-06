Marchetti (Sky): “Sancho è un giovane i cui parametri sono in linea con quelli del Napoli”

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Il Napoli ha grandi idee in materia di mercato e sono portate avanti contemporaneamente. E’ sicuramente il club più attivo di tutti sul mercato a partire dalla conferma precoce dell’allenatore. Inoltre Il Napoli ha una disponibilità economica e tanti obiettivi tra i quali scegliere decidendo come e dove indirizzare il proprio destino. Se la trattativa con Musah ha subito una frenata è perché a quelle condizioni probabilmente il Napoli preferisce non fare il passo. Le linee guida del comportamento del Napoli sul mercato sono decisione e flessibilità. In attacco i nomi più caldi sono quelli di Sancho, Lang e Ndoye. Sancho sarebbe un titolare che ha anche un costo abbastanza importante, Lang e Ndoye potrebbero essere invece co-titolari. Lookman è una pista molto più difficile, ovviamente piace tanto al Napoli ed è un calciatore che ha fatto la differenza ma costa molto. Il Napoli può permetterselo ma, ovviamente proverà prima a capire se esiste una valida alternativa. Sancho è un giovane i cui parametri sono in linea con quelli del Napoli: da capire poi se può arrivare in prestito o soltanto a titolo definitivo. La cose nel mercato cambiano continuamente e soprattutto a giugno le condizioni sono molto diverse rispetto a quelle che si possono aprire a luglio. In merito agli obiettivi per il ruolo di attaccante in lizza ci sono Lucca e Nunez: con il primo l’interlocuzione è in uno stato molto avanzato, il secondo è un calciatore totalmente diverso che ha anche un peso specifico diverso. Bisognerà capire se il Napoli si orienterà su un calciatore giovane da fare esplodere, oppure su un calciatore già affermato. Questo dipende anche dall’andamento del mercato e dalle uscite. Ad esempio, se Anguissa restasse allora Musah non verrà a Napoli e si avrà una disponibilità economica maggiore da poter investire magari su Nunez. Gyokeres, credo che andrà all’Arsenal con cui l’interlocuzione è approfondita e c’è un’offerta di 60 milioni + 10 di bonus. In merito al rinnovo di Meret entrambe le parti si dicono molto fiduciose ed ottimiste, ma il tempo sta per scadere”,

