L’orgoglio di papà Simeone: “Ammiro Giovanni per la sua nobiltà, la sensibilità”

Il Cholo Simeone, papà di Giovanni, attaccante del Napoli, ha parlato in un’intervista a La Nacion. “Diego Simeone si è raccontato a La Nación con l’orgoglio tipico di un padre. E quando si parla di Giovanni, il sorriso del Cholo, impegnato al Mondiale per Club con l’Atletico Madrid, s’allarga: «L’altro giorno mi prendeva in giro: “Papà, tu quanti scudetti hai vinto? Io due”». Battute in famiglia, sì, ma anche tanta ammirazione da parte del padre: «Ammiro Giovanni per la sua nobiltà, la sensibilità, per come ha saputo stare nel suo ruolo in due momenti fondamentali per il Napoli. Forse non resterà nella storia del club per il gioco, ma di certo per la sua persona, il comportamento, l’impronta che ha lasciato». È questo che rende orgoglioso Diego: «Non ho dubbi che il riconoscimento che Giovanni ha al Napoli, per il suo lavoro, per essere sempre pronto se serve, nessuno glielo toglierà. Penso che sia ancora più importante di due titoli vinti, di un gol in più o in meno. Gliel’ho detto: sono orgoglioso di come ha superato le situazioni dalla posizione in cui si trovava»”. Fonte CdS

