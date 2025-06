Camera, oggi Question time con Foti, Pichetto Fratin, Bernini e Zangrillo

(Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne; sui criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione in alcune aree della regione Puglia; sulle iniziative volte a sostenere il processo di semplificazione in ambito europeo ai fini dell'innalzamento della competitività delle aziende. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulla sospensione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al trasferimento dei depositi chimici della società Superba nel porto di Genova, in relazione a criticità inerenti al nulla osta di fattibilità rilasciato dal comitato tecnico regionale; sui costi, in termini di investimenti pubblici e per gli utenti finali, derivanti dal riavvio del programma nucleare; sulle ulteriori iniziative volte a contenere il prezzo dell'energia. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a garantire la continuità occupazionale e scientifica dei ricercatori e dottori di ricerca formati e contrattualizzati mediante risorse del Pnrr; sulle iniziative volte a garantire parità di trattamento a favore delle persone con disabilità grave nei meccanismi di reclutamento universitario; sullo stato di avanzamento dei provvedimenti attuativi della riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria. Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, risponde a una interrogazione in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione