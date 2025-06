ANATOMIA DI UNA VITTORIA: SCIENZA, PASSIONE E CULTURA DEL SOGNO AZZURRO SI INCONTRANO ALL’ UNIVERSITÀ.

GIOVEDÌ 19 GIUGNO ALLE 17:30, IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

DELL’UNIVERSITA’ FEDERICO II OSPITA UN TALK PER ANALIZZARE IL QUARTO

SCUDETTO DEL NAPOLI DA UNA PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE, SEGUITO

DAL CONVIVIALE “AG4IN SUMMER PARTY”.

Giovedì 19 giugno 2025, alle ore 17:30, la Sala del Consiglio del Dipartimento di Biologia

si trasformerà in uno ‘spicchio’ dello stadio Maradona per l’ evento “ANATOMIA DI UNA

VITTORIA: PASSIONE, SCIENZA E CULTURA DI UN SOGNO AZZURRO”. L’ incontro si

propone di esplorare la storica vittoria del quarto scudetto del Napoli attraverso una lente

inedita, che unisce l’emozione del tifo, l’ analisi giornalistica e il rigore accademico.

L’ idea centrale è quella di analizzare il “sistema Napoli”; come un organismo vincente, in

cui ogni componente ha giocato un ruolo cruciale. Ad aprire l'evento sarà il Prof. Gionata

De Vico, Direttore del Dipartimento di Biologia, che traccerà un parallelismo tra il

successo di una squadra di calcio e quello di un team di ricerca, entrambi fondati su

programmazione, talento e sinergia.

A moderare il dibattito sarà la giornalista Valeria Grasso, che guiderà un parterre di ospiti

illustri provenienti da mondi diversi. Interverranno i giornalisti Valter De Maggio e

Gianluca Gifuni, il dirigente sportivo Enrico Fedele, il consulente dello staff medico del

SSC Napoli Massimiliano Sirignano, e accademici come il Professor Sergio Esposito

(Fisiologia Vegetale), il Professor Roberto Maglio (Economia Aziendale) e il Professor

Antonio Pescapè (Ingegneria Informatica).

Il talk si addentrerà in molteplici aspetti del trionfo azzurro. Si partirà dal racconto

emozionale della vittoria, datata 23 maggio 2025, per poi esplorare le strategie

manageriali che hanno reso il Napoli un modello sostenibile e vincente, il contributo

dell’ analisi dei dati nel calcio moderno e persino originali parallelismi tra la crescita della

squadra e metafore botaniche.

Il dibattito si concluderà con una riflessione corale sull’ eredità culturale della vittoria, con

l’ obiettivo di trasformare l’ entusiasmo attuale in un’ energia costruttiva per la città e per

ispirare i giovani talenti.

Al termine del talk, a cura di Patrizia Contursi e Giuliana Napolitano, sarà

“Cheer AG4SUMMER PARTY” per tutti: i presenti saranno invitati, infatti, a

spostarsi nel giardino del Dipartimento di Biologia per un momento conviviale con il Wine&Cheer and DJ Set by B. Roger.

