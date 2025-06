Yannick Hanfmann, chi è l’avversario di Sinner ad Halle con problemi d’udito

(Adnkronos) –

Yannick Hanfmann sarà il primo avversario di Jannik Sinner ad Halle. Nell'Atp 500 in Germania, il tennista azzurro torna in campo oggi, martedì 17 giugno, nei sedicesimi di finale dopo aver conquistato lo scorso anno il titolo. Sinner inizia quindi la propria stagione sull'erba, partita già ieri con il doppio, perso, insieme a Lorenzo Sonego, e soprattutto la sua rincorsa a Wimbledon, Slam che arriva dopo la delusione di Parigi. Jannik cerca infatti il riscatto dopo la finale-maratona del Roland Garros 2025, persa contro Carlos Alcaraz. Ma chi è Yannick Hanfmann?



Yannick Hanfmann è un tennista tedesco di 33 anni, classe 1991, ed è attualmente numero 138 del ranking Atp. La sua carriera è stata in salita fin da bambino a causa di un problema all'udito, ammesso dallo stesso Hanfmann. Yannick soffre infatti di ipoacusia, un disturbo ereditato dal padre che ha costretto il tedesco a servirsi di un apparecchio acustico, anche se oggi non se ne serve in campo. In carriera sono stati diversi i malintesi con arbitri e avversari. è capitato infatti che Hanfmann pensasse di aver vinto un punto, mentre invece la palla era stata chiamata fuori. "Per questo", ha raccontato, "chiedo spesso agli arbitri di ripetere o parlare più forte". Il tennista, anche dalle pagine del sito dell'Atp, ha offerto un quadro chiaro della sua situazione e ha smentito chi lo ha bollato come 'sordo'. Le capacità uditive del tennista sono ridotte del 40% in media rispetto a quelle di una persona che non soffre di ipoacusia. "Dipende dalla frequenza e dal tono del suono e del rumore. La mia situazione è questa dalla nascita, quindi non posso fare confronti e dire cosa mi manca. A scuola utilizzavo un apparecchio sempre, ora lo faccio ogni tanto". Hanfmann ha scelto di giocare senza utilizzare lo strumento, che renderebbe più complicato l'impegno in campo: "Il rumore della palla sulla racchetta somiglia a un vetro che si rompe", ha spiegato in passato facendo riferimento alla percezione dei rumori sul terreno di gioco nei match in cui ha utilizzato l'apparecchio. "Da ragazzino giocavo a calcio ed era un problema sentire le parole di compagni e allenatore, nel tennis è più semplice perché c'è solo l'avversario davanti", ha aggiunto. "In linea di massima, non lo utilizzo durante i tornei. Non è l'ideale metterlo e toglierlo in continuazione. Ho provato a usarlo in campo, tutto diventa molto strano". Nonostante questo però Hanfmann è riuscito a portare avanti la sua carriera arrivando, nel luglio 2023, al suo best ranking: il 45esimo posto della classifica Atp, dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas, allora numero cinque del mondo, ai Mallorca Championship ed essere stato eliminato soltanto in semifinale da Adrian Mannarino. —[email protected] (Web Info)

