Spagna-Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Torna in campo l'Italia Under 21. Gli azzurri sfidano oggi, martedì 17 giugno, la Spagna nell'Europeo di categoria nella terza e ultima partita del Gruppo A. La Nazionale guidata dal ct Nunziata ha già conquistato la qualificazione ai quarti di finale grazie ai due successi, entrambi di misura, contro la Romania all'esordio, firmato Baldanzi, e i padroni di casa della Slovacchia, battuti grazie al gol di Casadei. La sfida alla Spagna, a punteggio pieno e in testa al girone proprio come l'Italia, sarà quindi utile per stabilire chi passerà il girone da primo e chi da secondo della classe. La sfida tra Spagna e Italia è in programma oggi, martedì 17 giugno, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Spagna: (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Mosquera, Tarrega, Bueno; Guerra, Turrientes; Sanchez, Torre, Lopez; Joseph. All. Denia

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Casadei, Koleosho; Gnonto. All. Nunziata Italia-Slovacchia, come tutte le partite degli Azzurrini agli Europei Under 21, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 2. Tutti i match saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay. —[email protected] (Web Info)

