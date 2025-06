Sinner-Hanfmann: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner esordisce ad Halle. Il tennista tedesco sfida oggi, martedì 17 giugno, Yannick Hanfmann nei sedicesimi di finale dell'Atp 500 in Germania – in diretta tv e streaming. Sinner inizia quindi la propria stagione sull'erba, partita già ieri con il doppio, perso, insieme a Lorenzo Sonego, e soprattutto la sua rincorsa a Wimbledon, Slam che arriva dopo la delusione di Parigi. Jannik cerca infatti il riscatto dopo la finale-maratona del Roland Garros 2025, persa contro Carlos Alcaraz. La sfida tra Sinner e Hanfmann è in programma oggi, martedì 17 giugno, non prima delle 15.30. Il match dell'azzurro sarà il terzo sul campo centrale e prima di lui si affronteranno Flavio Cobolli e Joao Fonseca e Lorenzo Sonego e Jan-Lennard Struff. I due si sono affrontati in due precedenti, entrambi vinti da Sinner, che si è imposto l'ultima volta nella scorsa edizione di Wimbledon. A Londra Jannik superò Hanfmann in quattro set nel primo turno dello Slam. Sinner-Hanfmann, come tutti i match dell'Atp 500 di Halle, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport e visibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e TennisTv. —[email protected] (Web Info)

