La Marca: “Nunez colpo importante. Sancho? Napoli piazza ideale per lui”

Durante “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. Ecco un estratto dell’intervista.

Darwin Núñez può essere il grande colpo del Napoli?

“Sì, potrebbe rappresentare un’operazione molto interessante. Parliamo di un attaccante fisicamente dominante, rapido, generoso nei movimenti e dotato di ottime soluzioni balistiche. Núñez ha già dimostrato il suo valore prima al Benfica e poi, a fasi alterne, al Liverpool. In Premier League non è stato sempre continuo, ma ha fatto intravedere qualità importanti. A Napoli potrebbe offrire quella profondità e capacità di attaccare lo spazio che, a tratti, sono mancate nella scorsa stagione. Ama svariare su tutto il fronte offensivo, può agire sia da prima punta che da esterno, e questo lo renderebbe perfetto per un Napoli che ha spesso variato assetto tattico. Inoltre, è ancora giovane, desideroso di rimettersi in gioco e di sentirsi centrale in un progetto ambizioso. Napoli, da questo punto di vista, è la piazza ideale.”

Sancho è il profilo giusto per il Napoli?

“Sancho è un giocatore dal talento indiscutibile, come ha dimostrato soprattutto nelle sue due parentesi al Borussia Dortmund. Nella prima esperienza in Germania ha registrato numeri impressionanti tra gol e assist, affermandosi come uno dei giovani più promettenti del panorama europeo. Nel suo successivo ritorno in prestito di sei mesi è stato uno dei principali artefici della cavalcata fino alla finale di Champions League, poi persa contro il Real Madrid. In Premier League ha mostrato il suo valore solo a sprazzi, tra Manchester United e Chelsea, senza riuscire a trovare continuità. Sancho è un calciatore che ha bisogno dell’ambiente giusto per esprimere al massimo il proprio potenziale: fiducia, centralità nel progetto e continuità d’impiego sono elementi fondamentali. Napoli, da questo punto di vista, potrebbe rappresentare la piazza ideale. L’entusiasmo della tifoseria, l’intensità del contesto e la guida tecnica di Antonio Conte potrebbero metterlo nelle condizioni perfette per tornare protagonista ad altissimi livelli.”

Juanlu Sánchez del Siviglia può essere un giovane valido per il Napoli?

“Assolutamente sì. Si tratta di un profilo molto interessante: classe 2003, già abituato a palcoscenici importanti, si è messo in mostra per duttilità e personalità. Può giocare da terzino in una difesa a quattro, da esterno a tutta fascia in un 3-5-2, ma anche in posizione più avanzata. Ha corsa, tecnica, intelligenza tattica e una mentalità moderna. È un giocatore che si integrerebbe perfettamente con le idee di calcio di Antonio Conte. Ovviamente, con un titolare come Di Lorenzo davanti, avrebbe modo di crescere con calma, ma le qualità per imporsi ci sono tutte.”

Può essere utile al Napoli un attaccante come Lucca?