Jadon Sancho, la richiesta si abbassa, ma l’ostacolo resta l’ingaggio

Per l’attacco del Napoli, i nomi in lista si susseguono, come quello di Jadon Sancho, attaccante del Chelesa, in prestito dal Manchester United. Il Mattino scrive: “Si riparte. E serve una mossa forte a questo Napoli. Che deve rinforzare l’attacco a disposizione di Antonio Conte. Gli azzurri sono tra le squadre più attive della prima parte di mercato e l’ultima idea arriva, tanto per cambiare, dalla Premier League. Dove i calciatori da rilanciare sono in quantità.

Tra questi c’è Jadon Sancho , classe 2000 che in Inghilterra proprio non riesce a convincere: nell’ultima stagione ha giocato al Chelsea in prestito dal Manchester United . Non ha convinto Maresca , Amorim non lo considera tra i calciatori su cui puntare nella prossima stagione. Manna , che con lo United ha un canale comunicativo sempre aperto dopo l’affare McTominay di un anno fa, ci sta pensando.