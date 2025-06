Il Mattino – La pista Darwin Nunez non è una novità per il Napoli

“L’Inghilterra è sempre una buona idea. E allora perché fermarsi? Per occasioni, sconti, novità. La pista Darwin Nunez non è una novità: da sei mesi almeno il ds azzurro Manna monitora la situazione. Perché un uccellino cantava in inglese e ha fatto capire che l’uruguagio a Liverpool non ci resta, mentre il Napoli pensava a Chiesa per sostituire Kvaratskhelia in inverno.

“L’Inghilterra è sempre una buona idea. E allora perché fermarsi? Per occasioni, sconti, novità. La pista Darwin Nunez non è una novità: da sei mesi almeno il ds azzurro Manna monitora la situazione. Perché un uccellino cantava in inglese e ha fatto capire che l’uruguagio a Liverpool non ci resta, mentre il Napoli pensava a Chiesa per sostituire Kvaratskhelia in inverno.