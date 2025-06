Obiettivo Napoli: completare la squadra prima di Dimaro

Il Napoli si sta muovendo sul mercato su più fronti per completare la squadra che la prossima stagione lotterà su più fronti, e questo prima del ritiro di Dimaro, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Il Napoli, dunque, ha il pallino in mano, può e vuole chiudere in fretta la trattativa, anche per consegnare a Conte una squadra più completa possibile già al via del primo ritiro in programma a Dimaro Folgarida, in quella Val di Sole diventata come una seconda casa per gli azzurri. Il lavoro del centravanti è fondamentale per la fase offensiva di Conte, che ovviamente si troverebbe avvantaggiato nel poter contare su Lucca sin dal primo giorno di preparazione. Lorenzo potrebbe firmare un contratto quinquennale che vedrebbe pure lievitare il suo salario, che oggi a Udine è di 250 mila euro netti a stagione. Il Napoli ragiona da grande, punta ad avere 22 titolari per essere protagonista in ogni competizione. Lucca è vicino, ora serve l’ultimo sprint: un altro piccolo sforzo per chiudere e brindare”.

Factory della Comunicazione