Meret verso il rinnovo: biennale in arrivo, Suzuki idea per il futuro

Secondo quanto riportato dal CdS, oggi dovrebbe cominciare la settimana della firma di Alex Meret. Il prolungamento dovrebbe essere biennale, e dunque fino al 2027, e chiuderà definitivamente la porta dell’ipotesi di un addio a zero. La scadenza attuale è fissata al 30 giugno, tra due settimane, e ciò significa che Alex avrebbe già potuto legarsi con un altro club a parametro zero. Meret, leader della difesa meno battuta dello scorso campionato, è ormai un veterano del club con alle spalle sette stagioni in maglia azzurra. Parallelamente, però, il Napoli è alla ricerca di un vice: il primo nome sulla lista è quello di Zion Suzuki, portiere del Parma di 22 anni nato a Newark, New Jersey, Stati Uniti, ma di nazionalità (e nazionale) giapponese. Estroso, reattivo, esplosivo, a volte un po’ avventuroso ma in grado di piazzare parate portentose, sa abbinare un’ottima gestione del pallone con i piedi. Suzuki piace molto al Napoli, ma anche al Parma: il ds Manna ne ha parlato spesso con Cherubini, ma la risposta è sempre stata negativa perchè è dichiarato incedibile, almeno per il momento. Con il Cagliari pronto a riscattare Caprile per 8 milioni, va completato il parco portieri di Conte inserendo un’alternativa importante a Meret e l’indice primario è trovare un profilo che sia bravo tra i pali così come con i piedi: non è un caso che il Napoli abbia pensato anche al serbo Vanja Milinkovic-Savic del Torino, 28 anni. In prospettiva futura si guarda anche a Mathias Ferrante, talento classe 2006 della Serie D. Il rinnovo di Meret rappresenta un primo passo del club per costruire la squadra del nuovo ciclo targato Antonio Conte, atteso da una stagione ricca di impegni tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa.

