Juanlu domani osservato speciale. Il Napoli vuole spingersi oltre

Uno dei calciatori seguiti dal Napoli, e che pare aver già dato il suo assenso, è Juanlu, giovane esterno 21enne del Siviglia. Il Corriere dello Sport scrive: “Juanlu Sanchez domani sera sfiderà l’Italia agli Europei Under 21. Sarà osservato speciale: questa settimana può essere decisiva per l’accordo. Il Napoli aspetta una risposta dal Siviglia. Al momento tra le parti c’è ancora distanza. Il ds Manna, nel suo viaggio in Spagna, ha incontrato i dirigenti del club proprietario del cartellino dell’esterno 21enne per mettere sul piatto offerte concrete e per chiudere l’operazione. La prima è stata rifiutata, la seconda non cambia, resta valida: 12 milioni più 2 di bonus per la fumata bianca. Il Napoli non si vuole spingere oltre, anche perché con il giocatore c’è già l’accordo, l’intesa. Tutto passa dal via libera del Siviglia. Fino a pochi giorni fa la richiesta era di 20 milioni, ovvero la metà della clausola inserita nel contratto del giocatore, scadenza 2029. Ma il Napoli non ha fretta e Manna è stato chiaro: la valutazione del Napoli è quella dell’ultima proposta, 12 più 2, e non salirà. Non resta che aspettare. La risposta potrebbe arrivare a breve. In attesa anche l’entourage del giocatore. Juanlu, intanto, si isola: testa solo al campo per il duttile esterno destro che rappresenterebbe nelle idee del Napoli la perfetta alternativa a Di Lorenzo”.

