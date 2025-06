De Core: “De Bruyne non è venuto a Napoli per prendere il sole a Capri”

Il caporedattore de La Repubblica, Francesco De Core, è intervenuto durante Punto Nuovo Sport, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, parlando del momento del Napoli.

Ecco le parole di De Core:

“Mi sta colpendo come il Napoli stia cercando di mettere subito a disposizione di Conte i primi acquisti. Gli altri club stanno brancolando nel buio, nonostante l’urgenza di doversi rifondare. Milan, Inter, Juventus, in tante partono con molte incognite. Il Napoli è già avanti per aver riconfermato Conte e ora sta lavorando per prendere tutti calciatori funzionali al progetto dell’allenatore. Le idee sono chiare e questo conta. La Champions è una vetrina importante, non solo per il club. De Bruyne non è venuto a Napoli per prendere il sole a Capri, è venuto qui per vincere e migliorare lo status della squadra. McTominay ha avuto un impatto clamoroso e spero che anche De Bruyne possa replicare quanto fatto dallo scozzese. Entrambi sono giocatori di classe estrema, nonostante l’età che avanza. De Laurentiis ha cambiato modello imprenditoriale? Forse ha capito che si guadagna più vincendo che vendendo i calciatori, sebbene abbia sempre investito in calciatori migliori col passare degli anni. Dai tempi di Higuain fino a De Bruyne, il cammino del Napoli parla da sé. Poi ci sono stati i casi Osimhen e Kvaratskhelia, che sono a sé stanti e sono esuli da qualsiasi modello gestionale. Ora il Napoli sta spingendo anche sui nomi funzionali e non solo quelli di curriculum. Guardate a Lucca, che sarebbe il tassello fondamentale da mettere alle spalle di Lukaku”.