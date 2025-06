Con Carlo Tarallo si parla di mercato: Nunez, Zaccagni e un possibile clamoroso ritorno

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Tarallo, giornalista del quotidiano “La Verità”. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Partirei dal rebus attaccante. In casa Napoli si parla del futuro di Victor Osimhen, ma ci sono anche nomi molto importanti accostati agli azzurri: Darwin Núñez del Liverpool, Viktor Gyökeres dello Sporting e Sorloth dell’Atlético Madrid. Poi però il Napoli si avvicina anche a Lorenzo Lucca, che con i tre sopracitati forse ha poco in comune. Qual è la sua opinione?

“Ma certo, è chiaro: Lucca sarebbe l’alternativa a Lukaku. Detto ciò, a me piace come giocatore. Infatti, lo vedrei bene anche in Nazionale, vista la povertà di opzioni nel ruolo. Gli altri nomi che hai citato, invece, sono nomi da titolare. Secondo me il Napoli deve ancora decidere che strada seguire: vuole acquistare un titolare o una riserva di Lukaku? È tutto lì il punto. Non credo che andrà a prendere qualcuno che possa mettere subito in panchina Lukaku. Non credo che arriverà un grande nome in attacco. E poi, ti dirò, secondo me non è nemmeno il ruolo in cui serva investire cifre enormi: sono convinto che il Napoli debba intervenire con forza sugli esterni, sia difensivi che offensivi. Poi, se dovesse restare davvero un top player quale è Osimhen, sarebbe un grande salto di qualità. A quel punto il Napoli avrebbe praticamente due squadre.”

A questo punto però la incalzo: le risulta che ci sia ancora una possibilità che Osimhen resti al Napoli?

“Su questo non ho notizie certe, ma affermo sinceramente: non mi farebbe piacere. Non lo vedo come un calciatore maturo abbastanza per accettare una rotazione con un altro grande attaccante, quale è Lukaku. Il prossimo anno il titolare sarà Lukaku, quindi serve qualcuno disposto ad accettare quel ruolo, o quantomeno il fatto di non essere una prima scelta fissa. Osimhen non mi sembra proprio il tipo. È fortissimo, certo, ma certi equilibri vanno tenuti in considerazione.”

Dunque, secondo lei il Napoli prenderà un’altra prima punta in grado di fare il titolare, ma che inizialmente parta alle spalle di Lukaku?

“Esatto. Non credo che vedremo investimenti da 60-70 milioni per un attaccante. L’idea di puntare su Lucca può funzionare. In Serie A ha dimostrato di essere cresciuto, ha segnato, ha dato segnali importanti. Potrebbe essere una soluzione interessante. Chiaro che questo significherebbe dire addio a Simeone, e a me dispiacerebbe molto. Però ormai è evidente: per Conte, Simeone ha trovato pochissimo spazio, e non credo che le cose cambieranno.”

Torno su un punto che ha toccato pocanzi: il Napoli, secondo lei, andrebbe rinforzato sugli esterni. Si riferisce a esterni d’attacco o a mezzali?

“Io prenderei subito Zaccagni. Ci vuole sicuramente un’alternativa a Neres, e anche un’alternativa a Politano, nel senso di un giocatore come era Lozano, uno che possa garantire qualità e corsa. Insomma, abbiamo chiesto troppo a Politano, che ha dato tanto, ma a un certo punto è sparito. Quando usciva lui, entrava Spinazzola, con tutto il rispetto, ma non è il livello che serve. Lì bisogna rinforzarsi seriamente, anche perché con la Champions League alle porte non ci si può permettere un calciatore in più con un anno sulle spalle e problemi fisici.”

Per quanto riguarda la difesa, la convince Beukema?

“Non so, ci vuole uno che, se manca Buongiorno o manca Rrahmani, non ti faccia rimpiangere nessuno. Questo in società lo sanno benissimo. Beukema è forte, ma io andrei su qualcuno di più esperto, più pronto. Perché se deve essere la riserva, allora serve qualcuno pronto a entrare subito. Non è semplice, eh. Juan Jesus, per dire, ha giocato poco ma ha fatto il suo. Serve un giocatore con quel tipo di mentalità e esperienza.”

Torniamo agli esterni offensivi. In questi giorni si parla molto di Ademola Lookman in ottica Napoli. Le risulta qualcosa? E secondo lei qual è la valutazione corretta per questo calciatore?

“Secondo me, intorno ai 40 milioni. Mi piace tantissimo, sarebbe perfetto per il Napoli. Una quindicina di giorni fa ho sentito qualcosa, uno spiffero su un interessamento concreto del club per Leao, poi però non ho più avuto conferme. Comunque, è evidente che il Napoli si stia muovendo su quella zona di campo. Ed è giusto così.”

C’è anche una pista che sembra riaprirsi: quella di Federico Chiesa. Pare sia stato offerto anche al Napoli. Le risulta? E coglierebbe lei un’opportunità del genere?

“Non lo so. Il problema è capire se Chiesa sia pronto a fare il lavoro che Conte richiede in fase difensiva. Lo stesso vale per la fase offensiva: deve avere continuità. Non so se Chiesa sia disposto a sacrificarsi come Politano, che per me è stato forse il simbolo del Napoli della scorsa stagione. Una macchina che ha camminato senza sosta, non si sa come. Ma ha camminato. Servono giocatori così. Non voglio giudicare Chiesa negativamente, magari è il più umile di tutti, ma non so se ha quella mentalità. Politano, ad esempio, quando Conte glielo ha chiesto ha giocato pure terzino. Non so se Chiesa sia predisposto. Poi c’è da capire anche la sua tenuta fisica, considerando che ha avuto una rottura del crociato e da lì non sembra essersi ripreso del tutto. È proprio quello il punto. Un calciatore così va valutato sotto tutti gli aspetti, non solo tecnici.”