“Chiesa deve abbassare le pretese”

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa. Di seguito un estratto dell’intervista riportata da Tuttomercatoweb:

Factory della Comunicazione

“Per me faranno due punte. Una sarà Lukaku, l’altra mi dicono Lucca. Devono anche lavorare in uscita. Adesso stanno alzando l’asticella in ogni reparto, come voleva Conte. Prima c’era solo il campionato, ora ci sono anche le coppe. Con tre competizioni, devi alzare il livello ovunque.

Si parla molto di Federico Chiesa, che sembra proporsi in giro per l’Italia perché desideroso di tornare in Serie A. Lo riterrebbe un colpo adatto al Napoli di Conte?

Il Chiesa di due anni fa, sì. Ma non quello di oggi, dopo due infortuni gravi. Anche quest’anno ha fatto un campionato da passante. Non credo che abbia ancora quei ritmi. Deve ricominciare a giocare con continuità. Però a quei costi, secondo me, Federico deve capire che se vuole tornare in Italia, deve abbassare le pretese. Ora è solo l’ombra di ciò che è stato. È anche il motivo per cui probabilmente vuole tornare in Italia. I ritmi della Premier, forse, non sono adatti a lui. Il Liverpool ha aperto alla cessione, e questo la dice lunga”.