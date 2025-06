Nuñez e Napoli, il nuovo Cavani riscrive il destino. RiIflettori su Darwin che sente l’azzurro

T r a Salto e Artigas scorrono duecento chilometri e una manciata di storie.

La prima è più vicina all’Argentina, la seconda sconfina quasi nel Brasile. Tra Cavani e Nuñez, invece, c’è un’eredità che passa da una generazione all’altra, da un bomber che ha lasciato il segno a un altro che sogna di fare lo stesso. Un filo azzurro potrebbe legare il passato e il futuro della Celeste: Edinson e Darwin, due nomi per una sola speranza.

Quando era ragazzo, Nuñez veniva chiamato il “nuovo Cavani”. Per il modo di muoversi, per il ruolo, per il taglio di capelli. Oggi, però, è chiamato a scegliere: restare a Liverpool, dove i fenomeni non mancano e gli spazi sono pochi, oppure ripartire. Come ha fatto, anni fa, l’amico Matador. Magari con uno scudetto sul petto. Magari al fianco di Lukaku. Il Napoli ci sta pensando, eccome e la strategia è semplice: c’è un allenatore, top, c’è un club, più che sano, c’è una piazza, che ha fame e sentimenti e c’è una squadra che ora ha pure uno come Kevin De Bruyne, il miglior amico degli attaccanti. A ciò, che non è poco, s’aggiunge la possibilità di giocare di più. Anche perché Darwin ha deciso di cambiare aria. Dopo una stagione di ombre e panchine, sente il bisogno di tornare protagonista. E così, dopo aver rifiutato l’Arabia sia a gennaio sia durante la finestra pre-Mondiale per club, ha iniziato a guardarsi intorno.

Fonte: CdS