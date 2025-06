Merckx, belga, campione del ciclismo, a De Bruyne: “Mi piacerebbe incontrarlo sul lungomare, che volata”

Il campione di ciclismo, belga, 80 anni, Eddy Merckx, ha parlato in un’intervista a Il Mattino, a proposito di Napoli, del Napoli, e dell’arrivo di Kevin De Bruyne. “Al primo squillo del telefono Eddy Merckx, 80 anni tra due giorni, risponde. E, a sorpresa, prendendo in contropiede, parla di calcio e non di ciclismo. «Complimenti a Napoli e al Napoli, guarda che il De Bruyne che la società ha preso è uno grandissimo. De Bruyne, ho detto, e non Mertens, che sarà pure stato un bravo finisseur sulla fascia, ma Dries mi ricorda troppo quel Maertens, Freddy, ciclista che a Barcellona mi fece perdere il Mondiale del ’73, vabbè che vinse Felice Gimondi, un galantuomo almeno, e non un cinico come era Freddy…». E Lukaku? «Bah, è un finalizzatore necessario e talora insufficiente, come era per me Guido Reybrouck, quando dovevo tirargli la volata. Ed allora, poiché non ne ero sicuro, la volata di testa me la continuavo a fare io…».

Torniamo al ciclismo. Merckx è stato il più grande campione di sempre? «Ma lascia stare… C’è stato Coppi prima di me, ora c’è Pogacar . Lascia stare, il tempo non è ieri». Eddy ha bene impressa una data: il 12 giugno 1968, quando vinse a Napoli, al velodromo dell’ Arenaccia, il suo primo Giro d’Italia, raccontato da Riccardo Cassero sulle colonne del Mattino. «Sai, era il Giro delle Tre Cime di Lavaredo, come ero forte e che emozione. La Faema, Adorni , Vandenbossche, scrivilo tutto attaccato viene meglio… Che nostalgia. Vincitore di un Giro non avendo compiuto ancora i 23 anni, il primo vinto di mercoledì».

Già, un giorno feriale, lavoratore e ciclista e sotto la pioggia, quel pomeriggio. «Avevo il dorsale “21” e francamente tanto freddo… Ma che gioia su quel podio». Il primo dei belgi e degli stranieri che abbia davvero vinto a Napoli, noi vivevamo la giovinezza e la maturità mica solo dello sport, 1968, dalle nostre parti non è più venuto da allora. Certo a Benevento, Giro 1976 un whisky dopo l’arrivo in albergo con Gimondi. E sceso di sella, per le sue bici, da Cristian Auriemma , a Pietravairano, nel 2002, un Giro che si fermava a Caserta. Napoli sublime di luci l’ha rivista in cartolina e in video, come passa il tempo. «Sai, ho visto che Kevin De Bruyne è arrivato in Italia con il sole. Mi piacerebbe incontrarlo sul lungomare, che volata. Che dite, si può fare?»