KDB, uno slogan, una promessa: “Cari tifosi, sono qui per vincere”

De Bruyne ha vissuto Napoli solo a distanza, attraverso i racconti degli amici Lukaku e Mertens. Del girono del suo arrivo dice «Ricordo che i tifosi erano molto rumorosi, un po’ pazzi. Ma va bene così.ma se tante persone sostengono la squadra così ci sarà una bella atmosfera e noi dovremmo portare a casa dei risultati». De Bruyne, a Napoli, ritroverà ex compagni ed amici. «Conosco Romelu da quando aveva tredici anni. Ha parlato molto bene della squadra, della città, non vedo l’ora di condividere questa avventura insieme a lui. Romelu e Dries conoscono molto bene la città, possono spiegarmi come funziona, come sono le persone, com’è vivere qua. Ma un po’ già penso di averlo capito.È qualcosa di nuovo per me. Sono stato dieci anni in Inghilterra, ma penso che sarà una bella esperienza per me e per la mia famiglia. Non vedo l’ora.ha concluso Kdb. Uno slogan, una promessa.