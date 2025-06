Incastri e attese, da Nuñez a Chiesa: il mercato azzurro passa per la Premier

Il mercato del Napoli si muove tra incastri e attese, con diversi nomi sul tavolo ma poche certezze immediate. Ne scrive Il Mattino. Il futuro di Victor Osimhen potrebbe intrecciarsi con altri obiettivi azzurri: il ds Manna guarda con interesse alla Premier League, sondando sia Manchester che Liverpool. Tuttavia, al momento non ci sono trattative concrete. Darwin Nuñez, pur considerato perfetto per il gioco di Conte, resta fuori dai parametri economici del club almeno fino ad agosto. Qualora il Liverpool decidesse di cederlo, potrebbe prendere in considerazione proprio Osimhen come eventuale sostituto, anche se le piste inglesi – con Chelsea e Arsenal defilate – porterebbero eventualmente solo al Manchester United, oggi non attivamente coinvolto. Un altro nome che resta nei radar è Federico Chiesa. L’esterno piace a Conte da tempo, ma il giocatore continua a preferire la Premier League. Le sue intenzioni saranno più chiare solo dopo il ritiro estivo, quando si capirà se ci sarà margine per un cambio di scenario. In ogni caso, il Napoli dovrà intervenire sugli esterni, avendo rimandato per troppo tempo l’acquisto di un vero sostituto per Kvaratskhelia. A centrocampo resta in stand-by l’operazione Yunus Musah. Nonostante i contatti e l’intesa di massima, manca ancora la firma. Il Milan vuole vendere, il Napoli è pronto a chiudere, ma non parteciperà ad aste: se i rossoneri dovessero cercare rilanci ad altri club, gli azzurri si tireranno indietro. Il dossier resta aperto e può sbloccarsi rapidamente, ma serve concretezza, non solo parole.

