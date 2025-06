Il belga e i tifosi del Napoli. Difficilmente si vedrà in spiaggia

Conoscerà Napoli nelle prossime settimane. Ma l’ha già conosciuta, in realtà. La sera del primo giorno di novembre del 2017. Una notte che i tifosi azzurri ricordano per l’infortunio di Ghoulam e che il belga ha vissuto da protagonista in campo nel 4-2 del suo City. «Ricordo bene i tifosi, si facevano sentire, sono pazzi, ma va bene così» dice il belga con gli occhi che per un attimo vanno indietro nel tempo. Il San Paolo era una bolgia da Champions. E il primo abbraccio di giovedì a Villa Stuart ha confermato i ricordi. Kevin non è Mertens, difficilmente si vedrà in spiaggia tra i tifosi a Posillipo.

Factory della Comunicazione

E non è neppure Romelu. Ma saprà conoscerla la città: «Credo di capirla già un po’, ricordo come i tifosi sostengono la squadra, è qualcosa di cui voglio far parte. Forse avrò bisogno di abituarmi un po’ all’inizio, ma se tante persone sostengono la squadra, ci sarà una bella atmosfera». E poi un altro manifesto: «Dovremo portare a casa risultati importanti». Siete tutti avvisati. Fonte: Il Mattino