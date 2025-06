Guinnes dei primati…anche la reclusione può avere i colori della libertà!

Ebbene sì, proprio a Caserta, precisamente a Santa Maria Capua Vetere, è stato stabilito un Guinnes World Record per il murales più grande del mondo realizzato da un solo artista. L’opera intitolata “The largest mural by one artist“, è stata rappresentata sulle mura del penitenziario del comune casertano. A realizzarla è stato l’architetto campano Alessandro Ciambrone, noto per le sue opere d’arte pubblica, in particolare murales. Ciambrone è anche un saggista ed esperto di restauro e arte sacra e il suo lavoro spesso affronta tematiche sociali. Il progetto, iniziato ad aprile, ha visto la collaborazione dell’artista con la direttrice del carcere e il sindaco di Santa Maria Capua Vetere. L’obiettivo era realizzare un’opera d’arte che, non solo abbellisse la struttura, ma che avesse anche un forte impatto sociale, portando colore e speranza in un luogo che, storicamente, è sinonimo di reclusione. Il murale da record è stato definito “Muro della libertà”, dedicato alla liberta, appunto e a Papa Francesco. Con le sue dimensioni imponenti ha superato il precedente record detenuto da un artista spagnolo. L’opera di Ciambrone è composta da 16 tavole, ognuna con 10 bozzetti, per un totale di 5440 metri quadrati. Il progetto è stato presentato a piazza Malatesta, nel cuore della città, e ha riscosso grande entusiasmo da parte della comunità locale. L’opera è coloratissima, vi sono dipinte e riportate frasi scritte da premi Nobel, letterati e cantanti sulla pace, in contrasto con la violenza che ci attanaglia e a favore dei diritti umani. L’aspetto più innovativo del progetto è stata la partecipazione dei detenuti che hanno avuto il compito di “ridipingere” gli edifici grigi dell’istituto penitenziario. Il “Muro della libertà” è solo l’inizio di nuove opportunità per i detenuti del carcere: verrà infatti realizzato un ristorante aperto al pubblico, nel quale saranno impiegati i detenuti, regolarmente retribuiti, sotto la guida di chef rinomati. Il tutto fortemente voluto dalla direttrice del penitenziario, la dottoressa Donatella Rotunno. Se vi capita di venire in Campania e visitare la provincia di Caserta, oltre alla stupenda Reggia, non dimenticate di andare a fare un salto presso questo capolavoro da Guinness World Record!

Ludovica Raja