Gazzetta – Chiesa-Napoli, ritorno di fiamma: il piano del club azzurro

È un Napoli molto attivo sul mercato. Al 15 giugno sono già 2 i giocatori ufficializzati in vista della stagione 2025-2026. La stella Kevin De Bruyne e il talento Luca Marianucci. Sono due colpi che rappresentano solo l’inizio di una campagna rafforzamenti che dovrà consegnare ad Antonio Conte una rosa per giocare su 4 fronti.

Dunque, Giovanni Manna sta lavorando tantissimo. Il direttore sportivo azzurro, in questi giorni, sembra essere diventato un supereroe con il potere di poter essere in più posti contemporaneamente. Scherzi a parte, il dirigente azzurro è in Spagna per piazzare il colpo Juanlu Sanchez del Siviglia, ma, come raccolto dalla “Gazzetta dello Sport”, sembra anche essere intenzionato a passare da Liverpool per provare a riportare in Italia Federico Chiesa.

“E così, al centro del villaggio, ci torna Chiesa: Federico, ovviamente, che ha 27 anni, non è più un ragazzino ma certo non si può neanche considerarlo vecchio, che ha perso qualche slot con la fortuna da quando ci ha rimesso il crociato del ginocchio sinistro e che però adesso lo sa, “you’ll never walk alone”.

E male che vada, saranno voci e soffiate, che pure stuzzicano l’autostima: però questa è la vita, lo dicono pure a Liverpool, dove oltre a perfezionare il già ottimo inglese gli è rimasto ben poco da fare, se non aspettare un tram chiamato desiderio. Storie di calcio tra cui la sua, quella di un enfant prodige che ad un certo punto s’è perso, perché ci sono incroci con il destino che è impossibile scansare: debuttante da predestinato (a diciotto anni), valutazione shock per andare dalla Fiorentina alla Juventus (una sessantina di milioni spalmati nel tempo), una Supercoppa e una Coppa Italia d’impatto con la Juventus e poi, soprattutto, un Europeo bruciante con la Nazionale, piena di lui, dei suoi slanci, dei suoi gol”.