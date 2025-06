GAZZETTA- Anche Lookman tra gli obiettivi azzurri!

“La selezione estiva sulle ali da inseguire è assai più naturale, stavolta non c’è fretta e, poi, ci sono i soldi: il Napoli sogna Ademola Lookman (quasi 28), consapevole che servirebbe uno sforzo rilevante ma nelle corde di un club ricco e munifico. Però poi bisogna attrezzarsi con le alternative: per Ndoye (quasi 25) ci sono distanze che improvvisamente sembrano essersi dilatate, il Bologna invoca una quarantina di milioni e con quella cifra, aggiungendoci altro, Adl preferirebbe caso mai lusingare l’Atalanta per il nigeriano che fa impazzire.

“La selezione estiva sulle ali da inseguire è assai più naturale, stavolta non c’è fretta e, poi, ci sono i soldi: il Napoli sogna Ademola Lookman (quasi 28), consapevole che servirebbe uno sforzo rilevante ma nelle corde di un club ricco e munifico. Però poi bisogna attrezzarsi con le alternative: per Ndoye (quasi 25) ci sono distanze che improvvisamente sembrano essersi dilatate, il Bologna invoca una quarantina di milioni e con quella cifra, aggiungendoci altro, Adl preferirebbe caso mai lusingare l’Atalanta per il nigeriano che fa impazzire.

Il Napoli , però, non percorre una sola pista. Sono, infatti, diversi i fronti sui quali è impegnato il direttore sportivo Giovanni Manna . Il DS, infatti, non solo segue Nusa, Ndoye e Chiesa, ma, come riporta l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport “, anche Ademola Lookman .