De Bruyne e gli obiettivi. Il primo difendere lo scudetto

Arriva in una squadra che vestirà il tricolore sulla maglia. Il primo obiettivo sarà difenderlo. Conte lo ha già messo in chiaro e lo ha fatto anche con lui nei contatti avuti nelle ultime settimane. Si ripeterà anche quando si incontreranno per la prima volta in via ufficiale. «La squadra ha appena vinto uno scudetto, è tornata in Champions League. Possiamo fare grandi cose insieme». E poi i complimenti ai compagni che ritroverà in spogliatoio a Castel Volturno tra un mese, prima di spostarsi in Trentino: «Abbiamo una buona rosa, con calciatori ambiziosi, ho trovato a Napoli un bel progetto per me e spero di poter aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi». De Bruyne insiste sulla parola. Progetto. Così il Napoli l’ha convinto in una trattativa che è durata oltre tre mesi. Penna su carta, per tracciare insieme nuove linee future.

Un progetto che continuerà a mettere il Napoli al centro ma che con il belga ex City vuole spiccare il volo. Anche il presidente De Laurentiis è stato chiaro, prima a telefono e poi dal vivo quando giovedì si sono abbracciati a Roma. Vuole un Napoli internazionale, che possa sedersi al tavolo delle grandi del continente. E giocare per la prima volta la “nuova” Champions League con il girone unico è una ambizione irrinunciabile. Soprattutto con un calciatore così in squadra. La Coppa sa come si vince, lo ha fatto da protagonista nel 2023 con la squadra di Pep Guardiola. Senza tralasciare il campionato, s’intende: perché ne ha vinti 7 in carriera. E mica è un caso. Fonte: Il Mattino