Darwin Nuñez, la fame di riscatto e un futuro possibile a Napoli con Conte

Il Napoli lavora da settimane sul profilo di Darwin Nuñez, attaccante del Liverpool, considerato per il gioco di Antonio Conte: potente, rapido, fisico (1,87 m) e abile ad attaccare la profondità. Dopo i grandi numeri al Benfica e all’Almeria, il suo passaggio in Premier non ha mantenuto le aspettative, complice anche un difficile ambientamento fuori dal campo. Nuñez, come ricorda anche il CdS, ha una storia personale segnata dalla povertà e dai sacrifici familiari: «Sono andato a letto tante volte a stomaco vuoto ma chi l’ha fatto più di tutti è stata mia madre. Promisi che se fossi diventato un calciatore, le avrei regalato una casa. Mio padre lavorava in cantiere. Quando non avevo gli scarpini, cercava in tutti i modi di comprarmene un paio. Lavorava nove ore al giorno per darci da mangiare. Mia madre raccoglieva bottiglie per strada. Sono cresciuto scalzo, mi sono rotto più di un dito. Quando arrivai all’Almeria, comprai sei ettari di terreno e li sistemai per lei. Non dimenticherò mai da dove vengo». Rifiuta offerte milionarie dall’Arabia: vuole restare protagonista in Europa e Napoli potrebbe rappresentare la sfida giusta. Nel frattempo resta viva anche la pista Lorenzo Lucca dell’Udinese, valutato 30 milioni. Più defilata, invece, l’opzione Jonathan David, ormai accantonata. Il Napoli cambia rotta, cercando attaccanti affamati e funzionali alla nuova era targata Antonio Conte.

