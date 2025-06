CdS – Noa Lang, l’esterno che dribbla e segna, resta sull’agenda di Manna

Il Napoli si muove sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione in cui si lotterà su più fronti. Uno dei calciatori seguiti dal ds Manna è sicuramente Noa Lang, in uscita dal PSV, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Lookman resta lì, in agenda, con altri nomi, come Noa Lang, 25 anni, in uscita dal Psv, cercato anche dall’OM, un altro talento che gioca a sinistra ma volendo pure a destra che ha numeri e colpi – anche continuità in zona gol – per rappresentare un identikit coerente con le richieste e la ricerca del ds Manna sul mercato. Ovvero un esterno che dribbla e segna indifferentemente. Che sa infiammare uno stadio. Che sa accendere una partita. C’è spazio in lista, c’è anche lui. In attesa delle prossime mosse”.

